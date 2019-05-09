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Galatasaray'da Diagne gelişmesi! Transfer etmek istiyorlar!

09.05.2019 05:28 - Son Güncelleme -
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Betis, Inui transferini ilginç bir videoyla duyurdu

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